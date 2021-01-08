شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات بتوفير احتياطى كافٍ من الأكسجين بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 800 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 116 ألفا و775 حالة. وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم تسجيل 1219 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى وفحوصات الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة، وأن إجمالى العدد المسجل 146 ألفا و809، منهم 116 ألفا و775 حالة تم شفاؤها، و8029 وفاة. وفى المحافظات، وجه المحافظون بتوافر كميات كافية من غاز الأكسجين بجميع المستشفيات تحسبًا لأى حالات طارئة، ففى الأقصر تفقد المحافظ المستشار مصطفى ألهم، احتياطى أسطوانات الأكسجين بمستشفى الكرنك الدولى، لمواجهة أى تحديات فى الحماية من فيروس كورونا، حيث يوجد بالمستشفى خزانان، بالإضافة لمولد أكسجين، حيث تبلغ سعة الخزان الكبير 5500 لتر مكعب، مخزن به 4995 لترا، أما الخزان الصغير فسعته 3300 لتر مكعب مخزن به 3000 لتر، وعدد الأسطوانات المملوءة 62 أسطوانة، ويبلغ الاستهلاك اليومى للمستشفى 300 لتر. وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لمخزون الأكسجين بكافة المستشفيات بالمحافظة.

والتنسيق المستمر مع غرف العمليات بمديرية الصحة للإبلاغ الفورى فى حالة ظهور أى طارئ، وعرض تقرير يومى أولا بأول بالكميات الموجودة، لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال أى نقص فى الكميات فى حينه. وفى سوهاج، تفقد المحفظ اللواء طارق الفقى، يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامى القاضى، مصنع «آمون» للغازات الصناعية والطبية بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر، للاطمئنان على انتظام العمل بالمصنع، وتلبية احتياجات القطاع الطبى من الأكسجين.

وقال أحمد الشطورى، رئيس الوحدة المحلية لحى الكوثر، إن المحافظ تفقد خط الإنتاج الأول المخصص للإنتاج الغازى، والخط الثانى للإنتاج السائل، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المصنع، حيث تبلغ مساحة المصنع 7 آلاف متر مربع، ويعمل بطاقة إنتاجية 200 ألف لتر سائل شهريًا، و150 ألف أسطوانة غاز شهريًا، لافتا إلى أن المصنع يلبى احتياجات محافظات الصعيد بالكامل بالقطاعين الطبى والصناعى، ويعمل على تزويد المستشفيات بالأكسجين اللازم، ويضم المصنع 150 عاملًا.

وفى قنا، أعلن المحافظ اللواء أشرف الداودى، إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلى لمرضى فيروس كورونا، غدًا، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيا لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلى سواء الذين تم تشخيصهم بمستشفيات المحافظة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم، حيث تقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين فى الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا طوال فترة العزل المنزلى، حتى تمام شفاء المريض وفى حالة حدوث أى مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور راجى تاوضروس، مدير مديرية الصحة، أنه تم تخصيص 50 فريقا على مستوى المحافظة لمتابعة حالات العزل المنزلى من خلال عمل 4 زيارات تبدأ فى اليوم الثانى من تاريخ تشخيص الحالة ثم اليوم الرابع والسادس والعاشر.

وأضاف أنه سيتم تسليم أجهزة «pulse oximeter» الخاصة بقياس نسبة الأكسجين فى الدم وقياس النبض للحالات ذات الأولوية، وهى المرضى فوق الـ60 عاما ويعانون من أمراض مزمنة، والحامل، على أن يحتفظ المريض بالجهاز لمدة 10 أيام وهى الفترة المقررة للعزل.

وفى القليوبية كشف مستشفى بنها التعليمى، المخصص لعزل مرضى فيروس كورونا، انخفاض عدد المترددين على قسم فرز الإصابة بكورونا فى الاستقبال، خلال اليومين الماضيين، وقالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير المستشفى، إن المستشفى سجل حالة إصابة بالفيروس بين الأطقم الطبية لفنى المعمل المسؤول عن سحب المسحات.

وأعلن مصدر طبى بمستشفى قها للعزل، وفاة 3 حالات متأثرين بالفيروس ومضاعفاته، مشيرًا إلى أن الحالات المحجوزة بالمستشفى بلغت 82 حالة.

وفى الشرقية، نجح فريق طبى بمستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، المخصص لعزل مصابى كورونا، فى إجراء ولادة قيصرية لسيدة عمرها 22 عاما، وتم تشخيص حالتها إيجابى كورونا والتهاب شديد بالرئتين، وقال الدكتور عبدالكريم العراقى، مدير المستشفى، إنه تم إجراء الفحوصات الطبية واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراء عملية ولادة قيصرية للحالة، مشيرًا إلى أن الأم والطفلة بحالة جيدة ومستقرة.

وفى بنى سويف، قال المحافظ محمد هانى غنيم، إنه تتم متابعة حالات العزل المنزلى، من خلال فرق متابعة الرعاية الأساسية.