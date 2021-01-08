رغم اعترافهما باغتصابها.. مفاجأة في واقعة "الشابين والحسناء" بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

مفاجأة من العيار الثقيل كشفتها التحريات والتحقيقات في اتهام شابين بالاعتداء الجنسي على عاملة كوافير بمنطقة الطوابق بحي الهرم.

بعد إلقاء القبض على المتهمين واعترافهما بالواقعة، اقتادت مأمورية المتهمين والضحية إلى مقر نيابة الهرم.

تنازلت الضحة عن القضية بعد إتمام التصالح بينها وبين الطرف الثاني (المتهمين) ليتم إخلاء سبيل المشكو في حقهما.

منذ يومين تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم بلاغا من عاملة كوافير عشرينية اتهمت شخصين -أدلت بأوصافهما- باختطافها والاعتداءعليها جنسيا تحت تهديد السلاح.

أمام العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، قالت المبلغة إنها أثناء سيرها بمنطقة الطوابق -بعد منتصف الليل- اعترض طريقها شابان في مطلع العشرينات، اصطحباها عنوة إلى شقة وتناوبا على اغتصابها.

راجع ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، كاميرات المراقبة، وتم تحديد هوية المتهمين وهما "سائق وعاطل".

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية قادها الرائدان محمد سعودي وهاني عجلان معاونا مباحث الهرم، من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى القسم.

أمام العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، أقر المتهمان بصحة التحريات وارتكابهما الواقعة. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.