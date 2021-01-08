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وزيرة التضامن: التمكين الاقتصادي هدف موحد للحكومة (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن التمكين الاقتصادي هو هدف موحد للحكومة المصرية في الفترة الحالية والمقبلة.

وتابعت «القباج»، خلال لقائها مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك نحو 8 وزارات انضمت لمبادرة «حياة كريمة».

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: «نحن في مرحلة الدعم للإنتاج وتشجيع الإنتاج في المناطق المحرومة والنائية والريفية». وأشارت إلى أن ملف الفقر في الوزارة له منظور حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، موضحة: «نتوجه في الفترة المقبلة بمبادرة حياة كريمة ليس فقط إلى القرى الأكثر فقط وإنما نحو المراكز التي تحوى أكثر الفرص للاستثمار».

وشددت نيفين القباج، على أهمية التدريب، مؤكدة أن أي عمل أو منتج دون تدريب لن يكون له تنافسية سواء بالسوق المحلية أو الأجنبية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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