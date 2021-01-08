شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية.. وتصنيع بوابة تعقيم إلكترونية لمكافحة كورونا بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت حملات مديرية التربية والتعليم والجهات الأمنية والتنفيذية المختصة نشاطها على مستوى الإدارات التعليمية فى الإسكندرية، لغلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية المخالفة، لتصل الحصيلة الإجمالية منذ أكتوبر الماضى وحتى الآن أكثر من 80 سنتر.

وقالت الدكتورة نادية فتحى، مدير عام إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، إنه فى إطار تنفيذ قرار محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، تم تشكيل لجنة متخصصة للمرور على السناتر والمراكز التعليمية المخالفة على مستوى الإدارة لغلقها، حيث تكونت من عادل حسين وكيل الإدارة، وسيد نعمان مدير الاتصال السياسي، وأشرف فاروق مدير امن الإدارة، ومحمود فتحى رئيس قسم الاتصال السياسي، بالتنسيق مع قيادات حي غرب والشرطة.

وأوضحت أن اللجنة أغلقت 6 سناتر للدروس الخصوصية، أمس، هى سنتر المنير التعليمى، وسنتر اليكس الرحاب، وسنتر عكاشه، وسنتر الميرى، وسنتر سيدى كريم، وسنتر الصفوة.

وفى سياق متصل، نفذت مدرسة كفر عشرى المهنية التابعة لإدارة غرب التعليمية فى الإسكندرية، بوابة تعقيم إلكترونية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، تتميز بأنها بوابة تعقيم متحركة.

وكرمت "نادية"، فريق العمل القائم على تصنيع البوابة وهم، سلوى حسين مدير المدرسة، وبهاء محمد القائم على تنفيذ البوابة، ومجموعة من طلاب المدرسة من قسم الكهرباء،ومهندس فارس صلاح أحد خريجي التعليم الفني وقام بتصميم الدائرة الإلكترونية للبوابة.

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية وتصنيع بوابة تعقيم الكترونية لمكافحة "كورونا" بالإسكندرية (صور)

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية وتصنيع بوابة تعقيم الكترونية لمكافحة "كورونا" بالإسكندرية (صور)

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية وتصنيع بوابة تعقيم الكترونية لمكافحة "كورونا" بالإسكندرية (صور)

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية وتصنيع بوابة تعقيم الكترونية لمكافحة "كورونا" بالإسكندرية (صور)

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية وتصنيع بوابة تعقيم الكترونية لمكافحة "كورونا" بالإسكندرية (صور)

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية وتصنيع بوابة تعقيم الكترونية لمكافحة "كورونا" بالإسكندرية (صور)

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية وتصنيع بوابة تعقيم الكترونية لمكافحة "كورونا" بالإسكندرية (صور)

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية وتصنيع بوابة تعقيم الكترونية لمكافحة "كورونا" بالإسكندرية (صور)

غلق 6 سناتر للدروس الخصوصية وتصنيع بوابة تعقيم الكترونية لمكافحة "كورونا" بالإسكندرية (صور)