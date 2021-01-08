شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 5 مقاهي تقدم الشيشة ومخزن أدوية بدون ترخيص بشبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة، برئاسة اللواء سامي علام، رئيس الحى، 5 مقاهي تقدم الشيشة بالحى، خلال حملة مكبرة.

وشارك في الحملة، المهندس إيهاب مهدي، والدكتور مجدى البكرى، نائبا رئيس الحي، وأسفرت عن ضبط عدد خمس مقاهي يتم تداول الشيش بها وقامت الحملة بتكسير الشيش وتحرير محاضر لأصحابها والغلق والتشميع.

كما شنت الأجهزة التنفيذية حملة للتفتيش على الصيدليات وتم ضبط مخزن أدوية بدون ترخيص وبه أدوية منتهية الصلاحية تم التحفظ على المضبوطات وإعدامها وتحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة بتشميع المخزن.

غلق مقاهي تقدم الشيشه بشبرا الخيمة

غلق مقاهي تقدم الشيشه بشبرا الخيمة

غلق مقاهي تقدم الشيشه بشبرا الخيمة