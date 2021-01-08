شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذًا لوعد السيسي.. افتتاح مركز لصيانة السيارات لأول فتاة ميكانيكية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم الجمعة، أول مركز لصيانة السيارات لأول فتاة ميكانيكية في مصر لقاء الخولي، بمنطقة شرق السكة الحديد بجوار موقف سيارات السرفيس أمام نفق المحطة، والذي َوعدها به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بأسوان يناير ٢٠١٧ وأوصي بتسليمه لها لتتولي هي مسئوليته وإدارته.

افتتاح أول مركز لصيانة السيارات لفتاة اقصرية

ومن جانبه، صرح رئيس مدينة الأقصر بأنه بعد تكليف المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتخصيص مكان لمركز صيانة السيارات بالأقصر، قام «الشريف» على الفور بمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالمركز لحظة بلحظة حتى تسليمه وافتتاحه، اليوم، في ملحمة عظيمة تحاكيها فتاة صعيدية تحدت الصعاب وقيود العادات والتقاليد لتشق طريقاَ مختلفاَ عن ذويها.

افتتاح أول مركز لصيانة السيارات لفتاة اقصرية

بدأت مراسم الافتتاح، بإهداء العميد أيمن الشريف باقة زهور لمديرة المركز الميكانيكية لقاء الخولي، تعبيراً وتكريماً وامتناناَ على نجاحها وإصرارها العظيم في الوصول إلى هدفها وتحقيق حلم حياتها رغم صغر سنها.

افتتاح أول مركز لصيانة السيارات لفتاة اقصرية

ولقاء الخولى، من مواليد الأقصر، وتبلغ من العمر 26 عاما، وبدأت الفتاة عملها في مجال ميكانيكيا السيارات بمدينة إسنا جنوب الأقصر، لتصبح أول ميكانيكية في مصر. في عام 2017، كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مؤتمر الشباب بمحافظة أسوان.

افتتاح أول مركز لصيانة السيارات لفتاة اقصرية

وأهدت صاحبة أول مركز صيانة في الأقصر، نجاحها لوالدها الذي وافته المنية قبل رؤيته لحلم ابنته الطموحة الذي تحول إلى حقيقة والذي زرع فيها حب الميكانيكا وساندها خلال تحقيق حلمها بعد رحلة طويلة من الكفاح والاجتهاد.