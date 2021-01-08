شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة :مصر الأولى عالميا فى إنتاج زيتون المائدة والتمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا توليه القيادة السياسية بالقطاع الزراعى، بالإضافة إلى العمل الدائم على تطوير نظم الرى الحديث والعمل بها فى العديد من الأراضى الزراعية، وهذا الأمر سيكون له عوائد كبيرة على المواطن من خلال توافر المحاصيل الزراعية والفائدة التى تعود على المزارع، مؤكدا أن مصرهى الدولة الأولى على مستوى العالم فى إنتاج زيتون المائدة، بالإضافة إلى التوسع الآن فى مجال زيتون الزيت.

وتابع "القرش" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحقيقة المذاع على قناة اكسترا نيوز، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد، قائلا، إن المشروعات التى تهدف إلى تحقيق مخزون استراتيجى للدولة، بالإضافة إلى المحاصيل ذات العائد الاقتصادى التى يتم تصديرها إلى الخارج تهتم بها القيادة السياسية اهتماما كبيرا لتحقيق عوائد مهمة على القطاع الزراعى.

وواصل القرش قائلا، إن مصر هى الدولة الأولى عالميا فى إنتاج التمور، وهذا يعمل على التشجيع للاستثمار.