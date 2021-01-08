شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص بمحل تجاري بوسط مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثناء جولاته الميدانية المستمرة داخل نطاق مدينة الأقصر، لاحظ العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، اليوم، وجود أعمال إنشائية مخالفة بأحد المحال التجارية بشارع المحطة بالأقصر.

وكلف «الشريف»، رئيس حي وسط، أيمن حسين، وأحمد عبدالصبور، مدير المتابعة الميدانية، ورجال المتابعة وقسم الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر، بمعاينة الموقع ووجد أن هناك شروع في أعمال هدم وبناء بدون ترخيص بمحل تجارى كائن بشارع المحطة وسط مدينة الأقصر.

وعلى الفور، تم مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.