حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأقصر

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، ومحسن ربيع، نائب رئيس المدينة، والمقدم خالد الغول، مدير إدارة المرافق بالأقصر، اليوم، بحملة مكبرة بنطاق المدينة، لإزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
توجهت الحملة إلى شارع قسم الشرطة وخلالها تم التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، كما توجهت الحملة إلى شوارع الذهبى والعصارة ومصطفى كامل، وتم ضبط عدد ٥ أفراد بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمه الغرامة.
كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر إشغال، و١١ نظافة عامة، و٦ بائع متجول، و٢ محضر شيشة، و١٣ مضبوطات متنوعة، و٢٩ إزالات إدارية. وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية ومحلات الجزارة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج. كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.
وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.
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