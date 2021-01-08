شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، ومحسن ربيع، نائب رئيس المدينة، والمقدم خالد الغول، مدير إدارة المرافق بالأقصر، اليوم، بحملة مكبرة بنطاق المدينة، لإزالة التعديات والإشغالات من الطريق العام، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

توجهت الحملة إلى شارع قسم الشرطة وخلالها تم التفتيش على المحلات المتواجدة بالشارع ومراعاة النظافة العامة بالمكان، كما توجهت الحملة إلى شوارع الذهبى والعصارة ومصطفى كامل، وتم ضبط عدد ٥ أفراد بدون كمامات وطلب المواطنين التصالح الفورى حيال المخالفة وتم دفع قيمه الغرامة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٨ محضر إشغال، و١١ نظافة عامة، و٦ بائع متجول، و٢ محضر شيشة، و١٣ مضبوطات متنوعة، و٢٩ إزالات إدارية. وشدد رئيس مدينة البياضية على المحال التجارية ومحلات الجزارة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، والنظافة العامة حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف، والتأكد من صحة التخزين لسلامة المنتج. كما تم رفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التى تشغل حرم الطريق العام.

وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عصام يس مدير أمن الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن بالمحافظة.