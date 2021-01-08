شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة زايد» تواصل الكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة للحوامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة الشيخ زايد الصحية تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة التي تنتقل من الأم للجنين.

وقالت الدكتورة دعاء شحاته، مسؤول العلاقات العامة، عبر صفحتها على «الفيس بوك»، إنه يتم إجراء الكشف عن السيدات الحوامل بالمركز الطبى فى الحى الحادى عشر بالمدينة ، بالاضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية كالضغط والسكر والسمنة.

وأشارت «شحاته» إلى أن الكشف والعلاج بالمجان لجميع السيدات الحوامل ببطاقة الرقم القومى. وطالبت «شحاته»، كافة السيدات الحوامل، بالتوجه لإجراء الكشف المبكر حفاظاً على صحتها وصحة الجنين، لافتة إلى أن الحملة تضم عدد من الأطباء المتخصصين تحت إشراف الدكتورة سحر فؤاد مدير الإدارة.