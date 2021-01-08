شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مطوبس بكفر الشيخ غدا لمدة ١٢ ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ انقطاع المياه عن مدينه مطوبس، غدا، السبت، الساعة ١صباحا حتى الساعه الـ١٢ ظهرا من نفس اليوم، وذلك لتوقف محطة مياه مطوبس بسبب أعمال الغسيل وتطهير الخزانات الارضية.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.