شكرا لقرائتكم خبر عن «لمسة مصرية».. حملة لدعم المنتج المصري بقيادة طلاب إعلام القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في محاولة جديدة لتشجيع المنتجات المصرية، أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام قسم العلاقات العامة والإعلان، حملة اجتماعية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لتشجيع المنتجات المصرية بعنوان «لمسة مصرية».

القائمون على الحملة أكدوا أن الهدف الأساسي الترويج للمنتج المصري، خاصة المنتجات اليدوية، واقناع المستهلك بالتخلى عن المنتج المستورد والتوجه إلى المنتجات المحلية، من خلال عرض قصص نجاح حقيقية لمنتجين مصريين حققوا في نجاح وحازت سلعتهم على ثقة المستهلك المصري.

وتأتي الحملة إيمانا بضرورة دعم خطة مصر 2030 في محاولة خلق اقتصاد تنافسي ودعم مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع الصناعات المصرية واليدوية، ومحاولة لتغيير رأي الجمهور حول المنتج المصري وتعديل صورتة للأفضل.