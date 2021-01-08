شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة إدارة أزمة كورونا بالأوقاف: غلق مسجد بكفر الشيخ لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الجمعة غلق مسجد الرحمة بميت الديبه التابع لإدارة أوقاف قلين بمديرية كفر الشيخ وذلك لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوع على ألا يفتح إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد .

وأكدت اللجنة أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد ، و عدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام .