«الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة السبت

الجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات، وتصل درجة الحرارة في القاهرة لـ 23 درجة مئوية، كاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 19، وأعلى درجة حرارة على مستوى الجمهورية 29 وتصل إليها شلاتين، وليلاً فإن أقل الدرجات في نخل حيث تسجل 04 درجات مئوية.

محمد يوسف

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