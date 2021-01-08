شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» يعقد اللقاء الثاني من ملتقى الأخوة الإنسانية افتراضيًا للطلاب الوافدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع مركز تطوير الوافدين، اللقاء الثاني من ملتقى الأخوة الإنسانية للطلاب الوافدين، حيث يعقد بشكل افتراضي عبر تطبيق «zoom»، وذلك برعاية د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يوم الثلاثاء المقبل.

يُعقد اللقاء بعنوان: «المؤسسات الدينية ودورها في تحقيق الأخوة الإنسانية»، وذلك في إطار ما تنص عليه وتقره وثيقة الأخوة الإنسانية من أهمية ترسيخ مفاهيم السلام العالمي وإقرار ثقافة العيش المشترك بين جميع الشعوب.

يشارك في اللقاء د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، د. محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، د. نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، د. نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير الوافدين.