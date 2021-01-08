استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ «التموين»: «الليمون بـ15 والطماطم بـ3 جنيهات»

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 5 جنيه.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012