شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ «التموين»: «الليمون بـ15 والطماطم بـ3 جنيهات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وننشر فيما يلي قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الجمعة:
- الطماطم بسعر 3 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 2.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام.
- الفلفل البلدى بـ 5 والفلفل الألوان 19 والليمون 15 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 7 جنيه.
- التفاح السكرى 24 جنيها.
- كانتلوب «أناناس» بـ 7 جنيهات.
- الموز البلدى 11 جنيه.
- العنب المستورد «اسود» بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 23 جنيها.
- الباذنجان الأبيض 5 جنيه
- البسلة 8 حنيهات.
- الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات.
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