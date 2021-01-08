شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشئون الصحية: بدء التطعيم بلقاح كورونا الشهر الجارى أو أوائل فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك تزايدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الفترة الحالية، موضحا أن هناك حالات بسيطة ومستقرة تعالج في المنازل، وأوضح أن بداية التطعيم باللقاح خلال الشهر الجارى، أو أوائل فبراير، مشيرا إلى أن كمية اللقاحات المتاحة لا بد أن تضمن أن يحصل الشخص على الجرعتين، كما سيتم الإعلان عن برنامج زمنى محدد للحصول على اللقاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر تستطيع"، على فضائية "DMC"، مع الإعلامى أحمد فايق، أن هناك تذبذبا في الحالات، ولكن لازلنا في فترة ارتفاع الأعداد في الموجة الثانية، ولكن الأعداد لا تمثل الأعداد الضخمة في بلاد أخرى كثيرة، لافتا إلى أننا بدأنا اتصالات مع كل الجهات حول العالم للحصول على اللقاحات فور اعتمادها.

وأشار إلى أن جامعة أكسفورد أول جهة تعلن وصولها إلى لقاح وإجراء اختبارات عليه، موضحا أن اللقاحات بدأت تأخذ موافقات الجهات العالمية، ولا زالت فترة المناعة محل دراسة، والتي تعد تسجيل طارئ.

وذكر أن هناك اتفاقا مع الجانب الصينى على اللقاح الصينى الذى تمت الموافقة عليه فى الصين من الجهات الصحية، لافتا إلى أننا نسير بتوجيهات الرئيس في تنظيم حصول المواطنين على اللقاح، وهناك ترتيبات مصرية لتحديد مراكز للمواطنين لتلقى اللقاح، اللقاح عبارة عن جرعتين.

ولفت إلى أن إطلاق موقع لوزارة الصحة للتسجيل للحصول على اللقاح شيء حضارى، والمنظومة الإلكترونية تتيح الحصول على اللقاح بلا مجهود.