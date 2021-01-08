شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: انطلاق برلمان 2021 الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها دعوة الرئيس تحت عنوان:" الرئيس السيسى يدعو مجلس النواب للانعقاد.. انطلاق برلمان 2021 الثلاثاء المقبل.. الجلسة الافتتاحية برئاسة فريدة الشوباشى تبدأ بتلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. أداء اليمين الدستورية لكل عضو منفردا يعقبه انتخاب رئيس المجلس والوكيلين.. توزيع النواب لمراعاة التباعد الاجتماعى.

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