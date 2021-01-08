شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر المعالم السياحية فى منطقة الأهرامات وأبو الهول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير منّا يحب زيارة منطقة الأهرامات وأبو الهول في الشتاء، بعيدا عن حرارة شمس الصيف، فقبل أن تذهب لتمضية يوما مميزا، تعرف على أسعار المعالم السياحية هناك.

يمكنك زيارة منطقة أهرامات الجيزة بتذكرة تبلغ تكلفتها 30 جنيها فقط، بينما سيدفع الطالب تذكرة تبلغ تذكرتها 10 جنيهات فقط، في حين يدفع الأجنبي 200 جنيها، أما الطالب الأجنبي فسيدفع 100 جنيها فقط.

أما إذا كنت تريد زيارة الهرم الأكبر، هرم خوفو، فستدفع تذكرة بقيمة 80 جنيها، أما الطالب فيحصل على تذكرة بقيمة 40 جنيها، فى حين أن الأجنبي سيدفع 400 جنيها للتذكرة، بينما يدفع الطالب الأجنبي 200 جنيها للتذكرة الواحدة.

ولزيارة هرم خفرع، ستدفع تذكرة قيمتها 20 جنيها، بينما يدفع الطالب 5 جنيهات فقط، فى حين سيدفع الأجنبي 100 جنيها للتذكرة، بينما سيدفع الطالب الأجنبي 50 جنيها فقط.

أما هرم منكاورع فتبلغ تذكرة زيارته 20 جنيها، بينما تبلغ تذكرة زيارة للطالب 5 جنيهات فقط، فى حين يدفع الأجنبي 100 جنيها للتذكرة، بينما سيدفع الطالب الأجنبي 50 جنيها فقط.

ولزيارة مرس عنخ، تحتاج إلى تذكرة تبلغ تكلفتها 20 جنيها، بينما يدفع الطالب 5 جنيهات فقط، في حين أن الأجنبي سيدفع تذكرة تكلفتها 50 جنيها، أما الطالب الأجنبي فسيدفع تذكرة تكلفتها 25 جنيها فقط.

أما إذا كنت تنوى زيارة مقابر العمال بناة الأهرام، فيمكنك ذلك من خلال شراء تذكرة تبلغ قيمتها 400 جنيها سواء إذا كنت مصريا أو أجنبيا، بينما يدفع الطالب المصري أو الأجنبي 200 جنيها فقط للتذكرة الواحدة.

بينما من يريد زيارة معلم أبو الهول فسيدفع تذكرة موحدة للمصري والأجنبي يبلغ قيمتها 100 جنيها للتذكرة الواحدة.

ويذكر أن خدمة نشر أسعار تذاكر المعالم السياحية المصرية، تأتي في إطار حرص الخليج 365 على تنشيط السياحة في جميع محافظات مصر.