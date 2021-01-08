شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تقرر غلق مسجد فى كفر الشيخ لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم، الجمعة، غلق مسجد الرحمة بميت الديبه التابع لإدارة أوقاف قلين بمديرية كفر الشيخ وذلك لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوع على ألا يفتح إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد.

وأكدت اللجنة فى بيان اليوم، أنها لن تتأخر عن غلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وتهيب بالمديريات الإقليمية سرعة رفع أي مخالفة تتصل بهذا الخصوص كما تؤكد الحفاظ على الساجد قبل المساجد ، و عدم فتح أي مسجد يتم غلقه دون موافقة كتابية معتمدة من لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام .

وكان عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، أكد ان لجنة إدارة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف قررت فتح 7 مساجد بأوقاف دمياط وذلك بعد غلق دام لمدة أسبوع وذلك بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات على كبار رواد المساجد من أهالى المنطقة بالالتزام بالإجراءات وتوجيه المديرية بمتابعة التنفيذ وبالتعقيم الجيد والمستمر للمساجد التى تم غلقها وغيرها من مساجد المديرية والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف حسن في بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن اللجن قررت فتح 8 مساجد بأوقاف شمال سيناء بناء على مذكرة المديرية بعد غلق تراوح ما بين 7 أيام و3 أيام وذلك بعد أخذ التعهدات على عواقل القبائل بمناطق المساجد ورواد المساجد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية .

كما قررت اللجنة فتح مسجد الصادق الأمين بأوقاف الدقهلية بعد غلق دام لثلاثة أيام بناء على مذكرة المديرية بعد أخذ التعهدات بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم المستمر والمتابعة الدورية