شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 27 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، 27 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد. وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 249 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1232 حالة، وعدد حالات الوفيات بلغ 70 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأشار «شوكة» إلى حجز 14 حالة للعلاج بالمستشفيات، و163 حالة تحت العزل المنزلى.

ومن جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدى، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء، من زيادة عدد الإصابات نتيجة التهاون في اتباع الاجراءات الوقائية، مطالبا المواطنين بضرورة اتباع كافة الاجراءات وتعليمات الدولة حرصا على سلامتهم.