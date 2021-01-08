شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انقطاعها 3 ساعات.. جهاز «الشيخ زايد» يعلن عودة المياه في الحي 16 و17 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد جهاز مدينة الشيخ زايد، على عودة المياه في كلا من الحى 16 و17، عقب الانقطاع المفاجئ لعدة ساعات. وقال المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن الانقطاع الذي حدث كان بسبب حدوث شرخ في خط مياه 400 ملي، بسبب زيادة ضغط المياه في الخط.

وأضاف أن مدة الانقطاع لم تزد عن 3 ساعات تم خلالها صيانة الخط وعمل وصلة لإعادتها، مشيرا إلى قيام الجهاز بعمل الصيانات اللازمة لخطوط المياه بالمدينة، وبصدد عمل صيانة للخط الرئيسي المغذي للمدينة سعة 1400 ملي وتغييره من «جي آر بي» إلى صلب، ولن تؤدي عملية الصيانة إلى أي انقطاع للمياه في المدينة ولكن ضعف مؤقت، مشددا على أن الجهاز وفر خطوط بديلة لتفادي انقطاع المياه.