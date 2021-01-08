شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الصرف الصحي تحاصر أهالي منطقة ناصر والمشروعات بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه أهالي منطقة ناصر والمشروعات وسط مدينة الغردقة، معاناة يومية شديدة بسبب خلو المنطقة التي يعيشون فيها منذ 15 عاما من خدمات الصرف الصحي، مطالبين وزارة الإسكان ومحافظة البحر الأحمر بالتدخل لإنهاء معاناتهم المستمرة، حيث تحاصرهم مياه الصرف الصحي بمختلف الشوارع حتى أغرقت الأدوار الأرضية بالعمارات السكنية.

وأكد الأهالي أن «المنطقة بها خطوط صرف لا تعمل منذ ١٠ سنوات وأصبحت الخطوط متهالكة، ولجأ المواطنون إلى إقامة (البيارات) المخالفة للبيئة أسفل منازلهم وفي الشوارع وشفط مياه الصرف بسيارات الكسح أو اللجوء للصرف في الخزان الجوفي من خلال إقامة آبار عميقة للصرف في أعماق الخزان الجوفي وأنهم يعيشون معاناة يومية مع هذه المشكلة».

وقال عدد من أهالي منطقة ناصر المحرومة من خدمات الصرف الصحي إن «مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وضعوا أكثر من موعد للانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بمدينة الغردقة دون الالتزام بهذه المواعيد مما جعل معظم شوارع المنطقة تعاني من طفح مياه المجاري وبحيرات من مياه الصرف والرائح الكريهة وتسئ لصورة المدينة السياحية».

ومن جانبهم، أكد مسؤولو هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالغردقة أن محافظ البحر الأحمر منحهم مهلة لإنهاء مشكلات الصرف الصحي بالغردقة حتي فبراير المقبل، وأنه يجري العمل على تشغيل محطات الرفع لربط المنطقة على شبكة الصرف الصحي.