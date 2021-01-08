شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: ينبغي أن يصبح الإتقان من لوازم حياتنا وسمة من أبرز سماتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، بأن حرص الوزارة على تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن إتقان الصنائع والمهن والحرف يأتي تأكيدًا من الوزارة على قيمة الإتقان ، كل في مجاله وميدانه ، صانعا أم حِرفيا أم طبيبا أم مهندسا أم معلما أم إماما أم عاملا أيًّا كان نوع العمل الذي يقوم به .

وقال وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم الجمعة : ديننا قائمٌ على الإتقان آمرٌ به و داعٍ إليه ، كما أن الإتقان هو سبيل الأمم المتقدمة ، وعلينا أن نعمل على ترسيخ ثقافة الإتقان في كل شئون حياتنا ، وبما يجعل هذا الإتقان لازما من أخص لوازمنا وسمة من أبرز سماتنا ؛ استجابة لتعاليم ديننا ، ووفاء بحق وطننا وحق أنفسنا وما يليق بِنَا كشعب تضرب حضارته لأكثر من سبعة آلاف عام في أعماق التاريخ ، وما يتطلبه ما نصبوا إليه جميعا من رقي بلدنا وبناء مصرنا الحديثة العظيمة بإذن الله تعالى ، فما نيل المطالب بالتمني ، ولكن بالجد والاجتهاد والعمل والإتقان .