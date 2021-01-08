شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير خطوط الصرف الصحي بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أعمال التطهير بالمدينة لخطوط الصرف الصحي، حيث شهدت المدينة، اليوم، حملة موسعة لتطهير خطوط الصرف الصحي بمختلف الأحياء والشوارع.

وقالت «ماضي»، إنه تم تطهير خطوط الصرف الصحى بواسطة فرق التطهير بالشركة وغطاس بشارع سعد زغلول، والعديد من الشوارع والاحياء تحسبا لهطول الأمطار، ورفع مخلفات التطهير في حينه بمعرفة رئيس الحى وفريق العمل المعاون له ومازال العمل مستمرا بجميع مناطق المدينة تباعا.