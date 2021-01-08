شكرا لقرائتكم خبر عن استصلاح نصف مليون فدان.. السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.

واوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مشروع «مستقبل مصر»، الممتد على مساحة ٥٠٠ الف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الانتاجية الكامنة في مجال استصلاح الاراضى والانتاج الزراعي ليصبح اضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.

السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بطريق محور الضبعة

ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلى ما بين الانتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الاجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالاضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظراً للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص .

السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بطريق محور الضبعة

ويقع المشروع على إمتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التي تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق، حيث تم إختيار الموقع لما يوفره من مزايا جغرافية عديدة لقربه من موانى التصدير، والمطارات، والمناطق الصناعية، وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية، الامر الذي يسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من اراضى المشروع إلى سائر انحاء الجمهورية، هو ما كان له اثر ملموس بالفعل خلال العام الماضي لتوفير المنتجات الزراعية للمواطنين من انتاج المشروع خلال جائحة فيروس كورونا.

السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بطريق محور الضبعة

تتضمن البنية الاساسية والادارية للمشروع منظومة متكاملة للميكنة الزراعية والرى، مزودة بأحدث المعدات والتقنيات لإتمام العمليات الزراعية المختلفة بجودة وسرعة عالية، وآلاف من جهاز الرى المحوري «بيفوت» وعدد ۲ محطة كهرباء بطاقة ٢٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ۲۰۰ کم، وكذلك شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي طول ٥٠٠ كم.

السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بطريق محور الضبعة

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس اجتمع في نهاية الجولة التفقدية ببعض من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع وكذلك بعدد من مسؤولي الادارة، بمشاركة الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، حيث اطلع على تفاصيل وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، وقد وجه الرئيس بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ مشروع «مستقبل مصر» نظراً لرقعته الجغرافية الشاسعة، وبهدف تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليكون قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل في تخصصات مختلفة بالمشروع الذي يمثل احدى التوسعات الإقتصادية الكبرى التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنموى لمصر لصالح الاجيال الحالية والقادمة. كما شدد على الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين.

السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بطريق محور الضبعة

السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بطريق محور الضبعة

السيسي يتفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بطريق محور الضبعة