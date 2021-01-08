شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المنفذة: تنفيذ ٧٥% من أعمال تطوير الشاطئ العام رقم 4 بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الشركة المنفذة لأعمال التطوير بكورنيش شاطئ عام رقم 4 بمدينة الغردقة الممول من جهاز التعمير، الانتهاء من نحو ٧٥% من الأعمال استعدادا لافتتاحه خلال العيد القومي لمحافظة البحر الأحمر الموافق 22 يناير الجاري، ليكون متنفساً لأهالى المدينة والزائرين، حيث تقرر تحصيل رسوم دخول الشاطئ لأبناء المحافظة بأسعار رمزية.

ويقع الشاطئ العام رقم 4 على مساحة 50 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تشمل أعمال التطوير إنشاء نافورة راقصة وأكشاك تجارية ومطاعم عالمية ومدرجات للاستمتاع بالشاطئ، ودورات مياه ومناطق للأطفال وخدمات للزوار وكذلك تضم منطقة انتظار للسيارات، وبعض الأعمال الفنية لتجميل الشاطئ برؤية عالمية وأرضيات رخام وجرانيت يتوسطها عدد 4 نوافير بكل منها مجسم لتمثال بحري بالإضافة إلى مجسمات بأحجام مختلفة وكذلك وحدات إنارة ديكورية موزعة على كامل مسطح المشروع والعديد من البرجولات والمقاعد لخدمة الممشى، ليكون من أفضل وأجمل الشواطئ.

ويشمل المشروع تطوير الكورنيش الخاص بالشاطئ ليصبح بعرض 8 أمتار وبطول 700 متر ليكون مناسباً لحركة المشاة ومتنفساً لأبناء المدينة وتشمل الأعمال عمل تندات ومقاعد مدرجة للاستمتاع بالبحر، تركيب رخام ومظلات خشبية وكذلك تخصيص أماكن كأكشاك تجارية مصممة بنظام حضارى للمحافظة على المنظر الجمالى للمدينة بمنطقة الكورنيش.

وتابع المهندس إمام عفيفي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة المقاولون العرب، عملية تطوير الكورنيش بتكلفة ٢٠ مليون جنيه في المرحلة الأولى تصل إلى 80 مليون جنيه على مراحل بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير والاسكان.

كانت «المصري اليوم» قد نشرت تقريرا عن مطالب أهالي الغردقة بسرعة البدء في تطوير الشاطئ العام رقم ٤ ليكون متنفسا لاهالي المدينة والزائرين.

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