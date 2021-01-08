شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل»: وصول 22 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن كامل الوزير، وزير النقل، وصول 22 عربة سكة حديد جديدة، إلى ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتى تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ سكك حديد مصر، والتى كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية، وشركة «ترانسماش» الروسية، الممثل للتحالف الروسى المجرى بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وقال «الوزير» إن العربات الـ22 التى وصلت هى عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن 208 عربات، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد، ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل، مشيرا إلى أن التطور الكبير الذى تشهده منظومة السكك الحديدية يأتى فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير قطاع النقل ومنه قطاع السكك الحديدية، وتوفير كافة الإمكانيات للارتقاء به وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية.