شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تصدر كتيبًا يستعرض أهم إنجازات عام 2020 ورؤية مصر للتعافي الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة البيئة كتيباً إعلامياً يستعرض أهم إنجازات الوزارة خلال عام 2020 ورؤية مصر للتعافى الأخضر، وقد تناول الإصدار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين نوعية الهواء والمياه، كما تضمن الكتيب لمحة عن أهم ما تم إتخاذه تجاه المنشآت الصناعية واشتراطات الوزارة لتوفيق أوضاعها البيئية.

ويقدم الكتيب نظرة عامة للتحديات التي واجهت الوزارة في مجال إدارة المخلفات إلى أن تم التصديق على قانون المخلفات الجديد، كما يتناول الكتيب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير المحميات الطبيعية للحفاظ على التنوع البيولوجى، بالإضافة إلى ما تم من جهود لمواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون.

ويختتم الكتيب بنبذة عن خطة الوزارة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ورؤية مصر نحو التعافى الأخضر.