شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع توفير أسطوانات الأكسجين بمستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، توفير أسطوانات الأكسجين، بمستشفيات العزل بمدن المحافظة، وأعمال توريد الأسطوانات للمستشفيات 3 مرات يومياً، وتعبئة تنكات الأكسجين. جاء ذلك من خلال مناقشته لرصيد الأسطوانات مع الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة.

وعلى جانب آخر، ناشد الشيخ محمد عابدين البهلول، خطيب مسجد الاستاد الرياضي بمدينة كفرالشيخ، في خطبة الجمعة، الأهالي بالتبرع لشراء أسطوانات أكسجين، واستجاب عدد من المصلين ومرتادي المسجد عقب صلاة الجمعة للتبرع.

واقترح عدد من المواطنين، الإعلان عن التبرع من قِبل مديري المستشفيات، ويكون التبرع في صندوق زجاجي مغلق ويفتح بمحضر في الشؤون الاجتماعية.