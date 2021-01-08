شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لرفع الإشغالات بمدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع مركز ومدينة دسوق، حملة لرفع الإشغالات من باعة جائلين وسيارات من الشارع، وتم تحرير 6 محاضر إشغالات، و20 مضبوطات متنوعة ورفع إشغالات 80 من نهر الطريق وكذلك المرور على المحلات التجارية ومحطة السكة الحديد لتنفيذ الاجراءات الاحترازية، بحضور كلا من نائب رئيس المدينة للإشغالات السيد عبدالستار، النقيب إبراهيم حسن، رئيس وحدة مرافق، وجابر داود رئيس قسم الإشغالات، وفريق العمل المعاون لهم من قسم الإشغالات وشرطة المرافق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق: «مازالت الحملة مستمرة وذلك لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام، ويأتى ذلك دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع».