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«شركات السياحة»: عودة العمرة للراغبين مرهونة بالتحصين بأحد اللقاحات

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هشام شوقي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن عودة تنظيم برامج العمرة للراغبين فى أداء مناسكها مرهونة بتحصين الراغبين بأحد لقاحات «»، مشيرًا إلى أن المملكة العربية لم تصدر بعد الضوابط التى تحدد الفئات التى يتم استقبالها لأداء المناسك، خاصة مع انتشار الموجة الثانية من الفيروس.

وأضاف «الغمرى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه من الصعب اللحاق بموسم العمرة فى رجب وشعبان ورمضان للعام الجارى، وأن عددًا صغيرًا جدًا أدى مناسك العمرة من خلال تأشيرات الزيارة، وكانت تتم من خلال التسجيل عبر التطبيقات الذكية لمتابعة المعتمر وحالته الصحية.

وتابع: «يتم تسجيل الدخول عبر تطبيق (توكلنا)، ويتم دخول الحرم النبوى وأداء الصلوات فيه، لكن زيارة الروضة وقبر الرسول، صلى الله عليه وسلم، من خلال الحجز للزيارة مرة واحدة نظرًا لمحدودية العدد، كما يتم حجز أداء مناسك العمرة وزمنها».

ولفت إلى أن تحديد أسعار العمرة مرهون بصدور الضوابط، لكنه توقع ارتفاع أسعارها نتيجة الضوابط الاحترازية التى تتخذها المملكة، مثل إلغاء نظم الإقامة الرباعية والثلاثية بالغرف الفندقية، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار الإقامة، وبالتالى برنامج العمرة.

وكان وزير الحج والعمرة السعودى، محمد صالح بنتن، قد أكد أنه يُستحسن للراغب فى أداء العمرة تلقى لقاح فيروس كورونا، موضحًا أن العمرة آمنة، وأن مَن يأتى اسمه فى اللقاح من خلال تطبيق «صحتى» ويرغب فى أداء العمرة عليه أخذ اللقاح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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