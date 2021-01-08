شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بـ«العشيرة المحمدية» يصدرورن بياناً نارياً لرفض تنصيب طفل شيخاً للطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر عدد من رجال العشيرة المحمدية، أكبر الطرق الصوفية، بياناً للتعليق على تشييخ الطفل يوسف.

وجاء نص البيان كالتالي:

«كبار الرجال العشيرة المحمدية- أكبر الطرق الصوفية- لن يستبقون الاحداث لكن إذا كان إذا كان الاتجاه السائد في مشيخة الطرق الصوفية هو تشييخ الطفل يوسف والتوريث في المطلق دون إحكام العقل والمنطق وعدم تطبيق شروط المادة ٢٩ من قانون الطرق الصوفية والتي تنص على التالي :

يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية:

1- أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

2- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.

3- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادئ الشريعة الإسلامية.

4- أن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم.

5- أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح.

‏6- ألا يكون شيخًا لطريقة صوفية أخرى، ‏ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.

فإذا الحل هو الاحتكام قضاء مصر العادل الشامخ، ويؤكد رجال العشيرة أن الأمر تعدى حدود العقل والمنطق ولم تستطع لغة الحوار والنقاش في حل موضوع تنصيب طفل شيخا للطريقة من أعرق وأكبر الطرق الصوفية في الشرق الاوسط لان كبار رجال مشيخة الطرق الصوفية يرون أن التوريث حق مقدس حتي إذا كان الوارث غير جدير أو معد للمشيخة .

وأكد كبار رجال العشيرة أنهم يشهدون الله أمام المجتمع أنهم حاولوا بشتى الطرق حل الأمر بطريقة ودية والبعد عن النزاعات والخلافات ونبذ الخلافات وتحكيم العقل ولكن بعض كبار قيادات المشيخة اختاروا إتباع الهوي وتغليب المصالح الشخصية وجعل المشيخة إرث مادي بدلا من إرث معنوي .

و يحذر رجال العشيرة أن الامر لن يمر مرور الكرام وأن ما يحدث في العشيرة سيكون بداية شرارة صحوة شباب الصوفية وإحداث ثورة صوفية شاملة على المعتقدات والأعراف البالية والقوانين القديمة التي أفسدت الطرق الصوفية وأساءت إلي التصوف.

وأكد البيان على أن قانون الطرق الصوفية به عوار شديد وللأسف يساهم في تفتيت الطرق وإضعافها وصناعة المؤمرات خاصة في ما يتعلق في توريث الطرق

وتطرق البيان إلى المادة 30 التي تنص على أنه تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالى :

‏ (أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصراً عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلاً له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتى في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا. . إلخ .

(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره .

(ج) ذوى قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم .

‏(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب .

ما يحدث على أرض الواقع أن أبن الشيخ يصبح شيخ رغم عدم إلمام الكثير من الأبناء بقواعد الطريق وعلوم التصوف فتتحول الطريقة إلى تركة ثقيلة ويذهب العلم وينتتشر الدجل والشعوذة والمتاجرة بالكرامات .

مما يضطر بعض أبناء الطريق الحقيقين إلى ثورة على هذه الاوضاع وتجد بعضهم شرع في تاسيس طريقة جديدة فتجد الطريقة الاصلية منبثقة منها عدة طرق مما يؤدي إلى إضعافها وتشتيت أبنائها.

وتابع «البيان»: «نعتقد أن الوقت حان لكي يتم تعديل هذه القوانين (باختصار مش كل ابن شيخ لازم يبقي شيخ).