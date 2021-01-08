شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بـ«العشيرة المحمدية» يصدرورن بياناً نارياً لرفض تنصيب طفل شيخاً للطريقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر عدد من رجال العشيرة المحمدية، أكبر الطرق الصوفية، بياناً للتعليق على تشييخ الطفل يوسف.
وجاء نص البيان كالتالي:
«كبار الرجال العشيرة المحمدية- أكبر الطرق الصوفية- لن يستبقون الاحداث لكن إذا كان إذا كان الاتجاه السائد في مشيخة الطرق الصوفية هو تشييخ الطفل يوسف والتوريث في المطلق دون إحكام العقل والمنطق وعدم تطبيق شروط المادة ٢٩ من قانون الطرق الصوفية والتي تنص على التالي :
يجب أن يتوفر فيمن يعين شيخا لطريقة من الطرق الصوفية الشروط الآتية:
1- أن يكون بالغا سن الرشد متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.
2- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين.
3- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة وملما بمبادئ الشريعة الإسلامية.
4- أن يكون متمتعا بسمعة طيبة وخلق كريم.
5- أن يكون من أهل العرفان والكمال ذوي التقوى والصلاح.
6- ألا يكون شيخًا لطريقة صوفية أخرى، ويصدر بتعيين شيخ الطريقة قرار من المجلس الأعلى للطرق الصوفية.
فإذا الحل هو الاحتكام قضاء مصر العادل الشامخ، ويؤكد رجال العشيرة أن الأمر تعدى حدود العقل والمنطق ولم تستطع لغة الحوار والنقاش في حل موضوع تنصيب طفل شيخا للطريقة من أعرق وأكبر الطرق الصوفية في الشرق الاوسط لان كبار رجال مشيخة الطرق الصوفية يرون أن التوريث حق مقدس حتي إذا كان الوارث غير جدير أو معد للمشيخة .
وأكد كبار رجال العشيرة أنهم يشهدون الله أمام المجتمع أنهم حاولوا بشتى الطرق حل الأمر بطريقة ودية والبعد عن النزاعات والخلافات ونبذ الخلافات وتحكيم العقل ولكن بعض كبار قيادات المشيخة اختاروا إتباع الهوي وتغليب المصالح الشخصية وجعل المشيخة إرث مادي بدلا من إرث معنوي .
و يحذر رجال العشيرة أن الامر لن يمر مرور الكرام وأن ما يحدث في العشيرة سيكون بداية شرارة صحوة شباب الصوفية وإحداث ثورة صوفية شاملة على المعتقدات والأعراف البالية والقوانين القديمة التي أفسدت الطرق الصوفية وأساءت إلي التصوف.
وأكد البيان على أن قانون الطرق الصوفية به عوار شديد وللأسف يساهم في تفتيت الطرق وإضعافها وصناعة المؤمرات خاصة في ما يتعلق في توريث الطرق
وتطرق البيان إلى المادة 30 التي تنص على أنه تكون الأولوية في الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالى :
(أ) الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصراً عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلاً له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتى في المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا. . إلخ .
(ب) إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره .
(ج) ذوى قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم .
(د) كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب .
ما يحدث على أرض الواقع أن أبن الشيخ يصبح شيخ رغم عدم إلمام الكثير من الأبناء بقواعد الطريق وعلوم التصوف فتتحول الطريقة إلى تركة ثقيلة ويذهب العلم وينتتشر الدجل والشعوذة والمتاجرة بالكرامات .
مما يضطر بعض أبناء الطريق الحقيقين إلى ثورة على هذه الاوضاع وتجد بعضهم شرع في تاسيس طريقة جديدة فتجد الطريقة الاصلية منبثقة منها عدة طرق مما يؤدي إلى إضعافها وتشتيت أبنائها.
وتابع «البيان»: «نعتقد أن الوقت حان لكي يتم تعديل هذه القوانين (باختصار مش كل ابن شيخ لازم يبقي شيخ).
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