شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بالإدارة الصحية بصان الحجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجمعة، بالمرور على الإدارة الصحية بصان الحجر، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك إستكمالا للمتابعة الميدانية والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

تفقد وكيل وزارة الصحة وحدة الحضانات الجديدة، والتي تم تجهيزها وتشغيلها تجريبيا بقوة ٨ حضانات، و٢ جهاز تنفس صناعي، بتكلفة تقديرية بلغت ١.٥ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، كما تفقد وحدة الكلي الصناعي، وتابع أعمال الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وفرق مبادرة دعم صحة الأم والجنين.

وأكد وكيل الوزارة على حسن معاملة المترددين على المبادرات الرئاسية، وسرية النتائج، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، كما تم التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة لها، وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.