شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية تنفى ظهور "الأم إيرينى" خلال قداس عيد الميلاد بدير الأنبا بيشوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما تداوله عدد من رواد السوشيال ميديا، بخصوص ظهور الأم إيريني الرئيسة السابقة لدير الشهيد أبي سيفين للراهبات، خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وقالت الكنيسة القبطية في بيان لها: "بخصوص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول ظهور المتنيحة – المتوفية - تماف إيريني الرئيسة السابقة لدير الشهيد أبي سيفين للراهبات خلال صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، تؤكد الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسية أن هذا ليس ظهورًا للأم المتنيحة وأن الموجودة بالفيديو هي أم راهبة كانت مشاركة في قداس العيد، و في إطار حرص الكنيسة على عدم انتشار أية أخبار مغلوطة وجب هذا التوضيح".

زترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، أمس الأول الأربعاء، دون حضور شعبى وعدد محدود من رهبان وأساقفة الكنيسة، وتم نقل الصلوات مباشرة عبر القنوات القبطية والصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعى، للكنيسة كي يتثنى للأقباط متابعتها، ومن المقرر ألا يستقبل البابا المهنئين الرسميين بالعيد فى المقر البابوى كما هو معتاد، فى إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

يذكر أن الأم إيرينى رئيسة دير أبي سيفين قد تنيحت - توفت يوم الثلاثاء 31 أكتوبر سنة 2006م. وقد انتج فيلم درامي عن قصة حياتها باسم "فخر الرهبة".