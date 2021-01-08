شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة: دعم كبير من الرئيس السيسى لإنجاح مونديال كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك دعما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإنجاح بطولة العالم لكرة اليد التي ستنظمها مصر خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري والتي تعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق في الفترة الحالية ، خاصة وأن لعبة كرة اليد تعد ثانى أكبر رياضة شعبية في العالم بعد كرة القدم.

وقدم الدكتور أشرف صبحي ، في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكره إلى القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الكبير لإنجاح البطولة وتنظيمها في هذا الوقت القياسي في ظل ظروف جائحة "كورونا المستجد" ، كما قدم شكره إلى كل أجهزة الدولة والوزارات المختلفة على ما قامت به من تعاون والمساهمة في تنظيم هذا الحدث العالمي.

وأكد أن كافة التجهيزات والاستعدادات للبطولة تمت وفقا للمعدلات الزمنية المحددة، مشيرا إلى أن الصالات المغطاة التي ستجري عليها البطولة ستكون مصدر فخر لكل المصريين، لأن قدرات مصر الانشائية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تسير وفق إستراتيجية منظمة تشمل التنوع في الإنشاءات لكافة الألعاب الرياضية وبمواصفات على أعلى مستوى ووفقًا للمعايير والاشتراطات العالمية .

وشدد على أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقوم بمتابعة كل صغيرة وكبيرة استعدادا لانطلاق المونديال ، مشيرا إلى أن اللجنة التنفيذية للمونديال لديها خبرات جيدة بعد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للكبار وبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم للشباب المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية ، وذلك من خلال منظومة التذاكر وشركة الأمن الوطنية وحتى النقل التليفزيوني .

وقال إن البطولة تعد أحد أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق في الفترة الحالية ، خاصة وأن لعبة كرة اليد تعد ثاني أكبر رياضة شعبية في العالم بعد كرة القدم ، لافتا إلى أن هناك تحديا كبيرا لتنظيم مونديال كرة اليد في ظل جائحة "كورونا المستجد" خاصة وأننا في فصل الشتاء ، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لإنجاح البطولة .

وأوضح أن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى لم يطلب أي تأجيل لانطلاق منافسات بطولة العالم منذ بداية أزمة "كورونا المستجد " نظرا لأن الأجندة الدولية للبطولات في عام 2021 تشهد زخما حيث ستقام دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2021 في أغسطس المقبل وكل المنتخبات تستعد للمشاركة فيها مما يجعل هناك صعوية في تأجيل مونديال كرة اليد.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع أجهزة الدولة المصرية انتهت من إنشاء 3 صالات مغطاه لاستضافة بطولة العالم لكرة اليد وهى صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر وصالة إستاد برج العرب بالإسكندرية إلى جانب تطوير وتحديث الصالة المغطاه باستاد القاهرة الدولي .

وأوضح أن تكلفة إنشاءات بطولة العالم لكرة اليد بلغت حوالي 3.2 مليار جنيه ، مؤكدا أنها ستكون أصولا للدولة المصرية عقب انتهاء البطولة حيث أنه تم توزيع أماكن الصالات المغطاه بآليه تسويقية حتى يمكن الاستفادة منها عقب انتهاء المنافسات في تنظيم كبرى البطولات في