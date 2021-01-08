شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن غلق 20 ألف محل ومقهى لمخالفة المواعيد الجديدة للغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، استمرار حملات المحافظين ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للمواعيد الجديدة لفتح وغلق المحلات، لافتا إلى أنه حتى مساء أمس الخميس تم غلق نحو 20800 محلا عاما ومقهى مخالفة.

وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة لـ الخليج 365، أن القرار شمل المحلات العامة والمقاهى المخالفة، بالإضافة إلى عدد من الأسواق والمطاعم ، والكافيهات، والورش، لافتا إلى توجيه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة ، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، شدد على المحافظين بضرورة التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.