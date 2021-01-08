شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 1.1 مليون شخص بفيروس كورونا في إنجلترا الأسبوع الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات البريطانية حسب إحصاء رسمي إصابة 1.1 مليون شخص بفيروس كورونا في إنجلترا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها.

أظهرت دراسات حديثة صادرة عن وكالة الصحة العامة فى إنجلترا (PHE)، أن السبب وراء تفشى السلالة الجديدة من فيروس كورونا فى بريطانيا هى الحضانات والمدارس والجامعات، حيث ساهم تأخر قرار غلقها إلى تصاعد منحى الإصابات بصورة مرعبة داخل البلاد، حيث سجلت بريطانيا أكثر من 50 ألف إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا يوميًا على مدار الأسبوع الماضى، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت وكالة الصحة العامة فى إنجلترا قد أجرت اختبارات على 10 آلاف شخص من المصابين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وذلك فى الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر الماضى، تبين منها أن نسبة 26% من الأشخاص المصابين بالعدوى بما يعادل 2722 شخصًا، كان سببها الحضانات والمدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، مقابل 8% فقط تسببت فيها المستشفيات.