شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حكومى: مصر تتلقى 1.6 مليار دولار آخر شرائح قرض صندوق النقد فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع مسؤول حكومى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حصول مصر على آخر شريحة من قرض صندوق النقد الدولى خلال شهر يونيو 2021 بقيمة 1.6 مليار دولار، وبذلك تكون القاهرة حصلت على 5.2 مليار دولار كامل قيمة القرض.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى تصريحات خاصة سابقة لـ"الخليج 365"، إن مصر تسلمت 1.67 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بعد موافقة المجلس التنفيذى على صرف شريحة جديدة من قرض مصر، ودخلت بالفعل حسابات وزارة المالية فى البنك المركزى المصرى.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولى، قبل أسابيع، المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 12 شهرا، ووافق على إتاحة سحب مبلغ قدره 1,67 مليار دولار أمريكى، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة 3,6 مليار دولار.