أمين البرلمان يدعو النواب المعينين لاستلام كارنيهات العضوية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، استقبال النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية، الأحد المقبل، لاستلام كارنيهات العضوية والحقيبة البرلمانية.

وقال الأمين العام للمجلس، في تصريح صحفي، الجمعة، أن حفل الاستقبال سيبدأ يوم الأحد المقبل، من الـ 12 ظهرا، وحتى الثالثة مساء بمقر مجلس النواب.

وتابع في رسالته للنواب المعينين :" يسعدني أن أهدي لكم أطيب التهاني بتعيينكم بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، وهي ثقة كبيرة وضعت في أهلها، داعيا المولى عز وجل أن يكون التوفيق والسداد حليفكم دائما."

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