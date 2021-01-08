شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن الظواهر الجوية المتوقعة حتى الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد، عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غداً السبت حتى الخميس المقبل 14 يناير 2021:

يوم السبت 09 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 10 يناير 2021 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ): على مناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحاً: تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الاثنين 11 يناير 2021 :

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ): على مناطق من (حلايب وشلاتين) على فترات متقطعة.

شبورة مائية كثيفة صباحاً: تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الثلاثاء 12 يناير 2021 :

شبورة مائية كثيفة صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأربعاء 13 يناير 2021:

أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ): على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

يوم الخميس 14 يناير 2021:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

أمطار خفيفة ( 40 % تقريباً ): على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة .

شبورة مائية صباحاً: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

واختتم بيان الأرصاد بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض المناطق، كما يتم تحديث التنبؤات يومياً.

الظواهر الجوية من السبت 9 يناير إلى الخميس 14 يناير 2021 by Karima Hassan on Scribd