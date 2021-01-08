شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: علاج مرضى كورونا ومساعدة المضارين اقتصاديًا من انتشاره ضمن أولويات الزكاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد د.محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، أن علاج مرضى كورونا وتوفير الدواء والاجهزة الطبية اللازمة لعلاجهم ومساعدة المضارين من الظروف الاقتصادية التي فرضها انتشار كورونا من أولى أولويات الزكاة في هذه الأيام.

كما أكد الوزير أنه يجوز تعجيل الزكاة وتقديم موعد إخراجها لصالح الفقراء ، ولا سيما في أوقات الشدائد والجوائح والأزمات .

واختتم الوزير قائلا : نسأل الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

فيما حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 15 / 1 / 2021م لتكون تحت عنوان : "فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي" ، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.