شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 4 حالات كورونا من مستشفى قنا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مستشفي قنا العام، الجمعة، عن تعافي وخروج 4 حالات من مصابي فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج بالمستشفي.

وأوضح محمد الديب، مدير المستشفى، أن قنا العام سجلت خروج 4 حالات من قسم العزل بينهم مسن 78 عاما، مريض ضغط وسكر وقلب، و3 سيدات فوق الـ 70 عاما، مرضي ضغط وسكر، بعد تلقيهم العلاج المتبع ضمن البروتوكول العلاجي بوزارة الصحة، بناءً على توجهات الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وقدم الديب، باقة من الزهور للمتعافين بعد خروجهم من قسم العزل، مقدمًا الشكر للكادر الطبي والتمريض بالمستشفي على الجهد المبذول في التعامل مع حالات كورونا.

تعافى وخروج ٤ مصابين بكورونا بقنا