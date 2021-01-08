شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «المنيا الجديدة»: بدء سداد تكلفة مد شبكة الغاز بالحي المتميز الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة، بدء سداد تكلفة مد شبكة الغاز بالحي المتميز، اعتبارا من الأحد المقبل وحتى ٢٠ يناير الجاري.

وقال الجهاز، أن تلك الخطوة تأتي تمهيدا لتوصيل الغاز لساكني الحي المتميز قبل بدء أعمال رصف الطرق، مشيرا إلى أنه في حالة عدم رغبة المواطنين في الاشتراك في مد شبكة الغاز بالحي، فإنه سيتم البدء في أعمال رصف الطرق، وارجاء مد الغاز بالحي إلى المرحلة الثالثة.

واضاف الجهاز، أن تكلفة مد الغاز لقطعة الأرض الواحدة تبلغ ١٦ ألف و٧٦٢.٥ جنيه، عن طريق السداد الفورى أو بالتقسيط على ٦ أشهر بدون فوائد بمقدم يبلغ ٥٠٠٠ جنيه.