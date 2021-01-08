شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي».. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة، تحت عنوان «فريضة الزكاة وأثرها في تحقيق التوازن المجتمعي».

وأدى خطباء الإسكندرية، اليوم، خطبة الجمعة، تحت عنوان «إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة»، مؤكدين أن إتقان العمل، والتميز فيه، والقيام به على أكمل وجه، من أهم القيم التي دعا إليها الإسلام، وحث عليها، ورغب فيها، ولا أدل على ذلك من أن الله تعالى خلق هذا الكون بإتقان وإبداع؛ ليسير الناس على هذا النهج الإلهي في أعمالهم حيث يقول تعالى: «وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ» وديننا الحنيف لا يطلب من الناس مجرد العمل؛ إنما يطلب إتقانه وإحسانه.

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، في خطبة الجمعة، إن «المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه في كثير من آياته يدعو إلى إتقان جميع الأعمال، فإنه لم تتقدم أمة من الأمم إلا بتفانيها في صناعاتها، وحرفها، ومهنها المختلفة».

وأضاف أن «الحالة العامة للمساجد طيبة، وأن الرواد على قدر كبير من الوعى والفهم المستنير»، مشيداً بجهود العاملين بالمساجد على تنظيمهم وإعدادهم المساجد لاستقبال المصلين.

ولفت إلى أنه يتم تعقيم ورش وتطهير المساجد عقب كل صلاة، للوقاية من فيروس كورونا، فضلا عن توفير جهاز كاشف حرارى لفحص المصلين قبل دخول المسجد.

"الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعي" خطبة الجمعة المقبل .. و"أوقاف الإسكندرية": تواصل تعقيم ورش المساجد بعد الصلاة

"الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعي" خطبة الجمعة المقبل .. و"أوقاف الإسكندرية": تواصل تعقيم ورش المساجد بعد الصلاة

"الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعي" خطبة الجمعة المقبل .. و"أوقاف الإسكندرية": تواصل تعقيم ورش المساجد بعد الصلاة

"الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعي" خطبة الجمعة المقبل .. و"أوقاف الإسكندرية": تواصل تعقيم ورش المساجد بعد الصلاة

"الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعي" خطبة الجمعة المقبل .. و"أوقاف الإسكندرية": تواصل تعقيم ورش المساجد بعد الصلاة

"الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعي" خطبة الجمعة المقبل .. و"أوقاف الإسكندرية": تواصل تعقيم ورش المساجد بعد الصلاة

"الزكاة وأثرها فى تحقيق التوازن المجتمعي" خطبة الجمعة المقبل .. و"أوقاف الإسكندرية": تواصل تعقيم ورش المساجد بعد الصلاة