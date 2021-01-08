شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يزور مستشفى الحسينية المركزي ويشكر العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بالمرور على مستشفي الحسينية المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزي، والحضانات، والأطفال، والأشعة، وتم الإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتم الإستماع إلى المرضي وذويهم، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، ووجه مدير المستشفي بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، وتم التأكد من ارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع المرضي.

وشدد وكيل وزارة الصحة خلال زيارته على الالتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، عن مرضي التخصصات الطبية الأخري، لمنع إنتشار العدوي، وأكد على ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، وأهمية إتباع بروتوكول العلاج الجديد الذي أقرته وزارة الصحة المصرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩»، كما اطمأن على توافر الاشتراطات الصحية داخل مطبخ المستشفى، وسلامة الوجبات الغذائية المقدمة للمرضي والفرق الطبية.

وفي نهاية الزيارة قدم وكيل الوزارة الشكر للفرق الطبية لما يقدمونه من جهد منذ بداية جائحة كورونا حتي الآن، كما أشاد بدور الشرطة في تأمين وحراسة مداخل المستشفى.