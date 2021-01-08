شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية والعلاج بالمجان لـ «أطباء من أجل السلام» لمستشفى سفاجا المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الجمعة، تنفيذ قافلة طبية مجانية من المجلس المصري ﻷطباء من أجل السلام بمستشفى سفاجا المركزي، والتى يتم تنفيذها لمدة ثلاث أيام من يوم ٧ إلى ٩ يناير الجاري.

أوضحت رئيس المدينة، أن القافلة تضم عدد من التخصصات منها (باطنة وجهاز هضمي ومناظير ونفسية وعصبية وأمراض قلب واوعية دموية واطفال وجراحة عظام ورمد وجراحة عيون) مع تقديم خدمات الفحص والكشف والعلاج بالمجان لكافة المواطنين.

وأشارت «المغربي» إلى أن القافلة تمكنت اليوم من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 320 حالة من أهالي المدينة، تنوعت ما بين 52 حالة باطنة و28 حالة جهاز هضمى وكبد وسكر و22 حالة مخ واعصاب و36 حالة من الرمد و18 قلب واوعية دموية و48 حالة عظام مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان، كما تم عمل جبس لأحد المرضى بعيادة العظام مع غيار لمريض آخر على عملية تم عملها في وقت سابق، وتم تم تحويل وحجز حالة كورونا بالرعاية من قبل عيادة القلب.

تأتي القافلة في إطار التعاون بين مديرية الصحة بالبحر الأحمر والمجلس المصري ﻷطباء من أجل السلام، وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لجميع المرضي مع إجراء العمليات الجراحية اللازمة وتحويل الحالات التي تحتاج إلى جراحات كبرى للمستشفيات المتعاقد معها مجانا ﻷهالي المحافظة .

جدير بالذكر ان القافلة تضم نخبة من اﻷطباء أعضاء هيئة التدريس في معظم التخصصات الطبية المختلفة (الباطنة، الغدد الصماء، طب وجراحة العيون، طب وجراحة العظام، الجلدية والتناسلية، طب الأطفال، أنف وأذن وحنجرة).

