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ضبط برميل «بوظة» و200 كيلو سمك غير صالحين للاستخدام في حملة بـ«العاشر»

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علاء سرحان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، على ضبط حركة الأسواق وتشديد الرقابة على المنتجات والخدمات المقدمة لمواطني المدينة.

وأضاف «شاهين»، أن لجنة أسواق الجمعة تحت إشراف إدارة الطب البيطرى وقسم مراقبة الأغذية بالصحة، قامت بالمرور على الأسواق بالمجاورة رقم ( 14و 39 و54)، وكذلك الحي رقم 16، وتم التنبيه على البائعين باللالتزام بإلاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمنع انتشار فيروس .

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلو سمك بأنواع مختلفة غير صالحة للاستخدام، و100 زجاجة خل منتهية الصلاحية، وعدد 1 برميل بوظة فاسدة، وعدد 40 كيلو خضروات مختلفة فاسدة، حيث تم اعدامهم بمعرفة اللجنة في الأماكن المخصصة لذلك.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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