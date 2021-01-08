شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر لدى نيوزيلندا تشارك في قداس عيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا، في قداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير الجاري، والذى أقيم بكنيسة القديس مارمرقس بمدينة أوكلاند النيوزيلندية، حيث نقلت برقية التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى أبناء الجالية المصرية في نيوزيلندا من الأقباط.

سفيرة مصر لدى نيوزيلندا تشارك في قداس عيد الميلاد المجيد

وألقت سفيرة مصر لدى نيوزيلندا كلمة ركزت خلالها على المحبة المتبادلة بين شقى الأمة بمسيحييها ومسلميها ووحدة نسيج أبناء الشعب المصرى العظيم تاريخياً، ولا سيما في ظل تفشى جائحة كورونا في العالم كله، وبما يستدعى المزيد من التماسك والترابط والإخاء.