شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع مستحقات وتعويضات مُتوفَّى في حادث «العمرة» بتبوك في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات وتعويضات المواطن المصري المتوفى هشام رجب رشدي، الذي لقي حتفه، إثر حادث تصادم حافلة رحلات عمرة بجمل على الطريق في محافظة تبوك في طريقها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا عبر الملحق العمالي وليد عبدالرازق أحمد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أشار فيه إلى أنه جارٍ التواصل مع جهة العمل التي يعمل بها المتوفى هشام رجب رشدي (عامل مطعم) لتحديد مستحقاته التعويض اللازم لإرسالها إلى ورثته.

يذكر أن الحادث توفي فيه ثلاثة مصريين وخمسة عشر مصابًا من المصريين إثر حادث تصادم حافلة رحلات عمرة بجمل على الطريق، وكانت الحافلة متجهة من محافظة تبوك إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة عن طريق الجهراء بعد «تيماء» بسبعين كيلومتراً، وفي أثناء السير تصادمت الحافلة بجمل، مما أدى إلى انقلاب الحافلة، وتم إخراج المصابين من الحافلة ونتج عن الحادث ثلاث وفيات، هم: الطفل حازم هشام رجب رشدي، 4 أعوام، ووالده هشام رجب رشدي، 30 عامًا، وياسمين حامد عبدالهادي، 26 عامًا، وإصابة 16 آخرين بإصابات بسيطة ومتوسطة، وتم تحويلهم إلى مستشفى «تيماء» العام، وتحويل الطفلة أشرقت أحمد السيد من مستشفى تيماء العام إلى مستشفى الملك خالد العام بتبوك بقسم العناية المركزة وحالتها الآن مستقرة، وقد تم شحن الجثامين الثلاثة إلى مصر.